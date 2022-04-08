"Щиро дякую за дитинство!": 9-річний хлопчик з Гостомеля написав листа мамі, яку розстріляли російські окупанти. ФОТО

Російські війська розстріляли машину, на якій з Гостомеля тікала жінка зі своїм сином. Мати загинула на місці, 9-річний хлопчик вижив, люди витягнули його з авто. Він написав листа мамі.