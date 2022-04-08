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"Щиро дякую за дитинство!": 9-річний хлопчик з Гостомеля написав листа мамі, яку розстріляли російські окупанти. ФОТО

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Російські війська розстріляли машину, на якій з Гостомеля тікала жінка зі своїм сином. Мати загинула на місці, 9-річний хлопчик вижив, люди витягнули його з авто. Він написав листа мамі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист хлопчика публікують соцмережі.

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Хлопчик дякує мамі за дитинство і найкращі 9 років життя. Сказав, що намагатиметься прожити життя добре, щоб потім зустрітися з нею в раю.

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Топ коментарі

  • Чукча не читатель.
    Суки рашистські. Не пробачимо ніколи в житті. І на тому світі також.
  • Hanry Cikorsky
    Прочитайте. Этот ребенок умнее и добрее всех руских вместе взятых.
  • Andy S 89bd7d80
    Пленных не брать.
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