Підполковник Безлюдько зрадив Україну в Криму в 2014 році, і був знищений в Україні в 2022 році. ФОТО
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Зрадника України підполковника Безлюдька Андрія ліквідували в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ANTI-ОКУПАНТ.
"НШ - заступника командира 70 гвардійського мотострілецького полку в/ч 71718 (м.Шалі, Чечня) підполковника Безлюдька Андрія відправили до Криму для виконання "навчально-бойових" завдань. Зрадник родом із м.Черкаси та ще у 14 році перейшов на бік окупанта. Тепер його зрадили нові господарі", - йдеться у повідомленні.