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Підполковник Безлюдько зрадив Україну в Криму в 2014 році, і був знищений в Україні в 2022 році. ФОТО

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Зрадника України підполковника Безлюдька Андрія ліквідували в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ANTI-ОКУПАНТ.

"НШ - заступника командира 70 гвардійського мотострілецького полку в/ч 71718 (м.Шалі, Чечня) підполковника Безлюдька Андрія відправили до Криму для виконання "навчально-бойових" завдань. Зрадник родом із м.Черкаси та ще у 14 році перейшов на бік окупанта. Тепер його зрадили нові господарі", - йдеться у повідомленні.

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Підполковник Безлюдько зрадив Україну в Криму в 2014 році, і був знищений в Україні в 2022 році 01
Підполковник Безлюдько зрадив Україну в Криму в 2014 році, і був знищений в Україні в 2022 році 02

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Топ коментарі

  • Дорогой Я
    Собаці - собача смерть.
  • Kucher
    Земля йому стікловатою.
  • Maksim Perepelitca
    . .
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