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Зеленський про обстріл вокзалу Краматорська: Зло, яке не має меж. Якщо його не покарати - воно ніколи не зупиниться. ФОТОрепортаж

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Не маючи сил та сміливості протистояти українським воїнам на полі бою, війська РФ цинічно знищують цивільне населення.

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці", - інформує Зеленський.

"Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три евакуаційні поїзди заблоковані через обстріл колій у Слов'янську та Краматорську

Зеленський про обстріл вокзалу Краматорська: Зло, яке не має меж. Якщо його не покарати - воно ніколи не зупиниться 01
Зеленський про обстріл вокзалу Краматорська: Зло, яке не має меж. Якщо його не покарати - воно ніколи не зупиниться 02
Зеленський про обстріл вокзалу Краматорська: Зло, яке не має меж. Якщо його не покарати - воно ніколи не зупиниться 03

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. Внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених.

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Топ коментарі

  • Marion Knighthall
    Ну так прекрати всякие переговоры с ними
  • Gen Bate
    та ти ж хочеш взяти московію та її холуїв як ізраїль, китай, германія, франція, греція, Італія, Туреччина, гарнтом безпеки та відмовитися від ядерної зброї та армії?
  • Lvbnhj
    Так ти ж "вакуйований"
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