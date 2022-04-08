Нацполіція про обстріл вокзалу Краматорська: Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей, серед загиблих є діти. ФОТО 18+

На Донеччині Росія вдарила по залізничній станції у Краматорську. Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, саме там перебували сотні людей, які очікували на евакуаційний потяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, це ще один доказ того, що Росія жорстоко, по-варварськи знищує мирне населення України, з єдиною метою – вбити.

"Зараз на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та медики. Вже відомо про загиблих, серед яких є діти. Також є поранені. Допомога надається всім, хто її потребує. За кожен злочин, з кожне відібране життя, Росія відповість перед законом", - йдеться у повідомленні.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війні).

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених. За даними речниці голови Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська 27 людей загинуло.