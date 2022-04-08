Дитина, яку сьогодні російська армія вбила на вокзалі Краматорська. ФОТО 18+
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Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська є жертви серед дітей. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.
Про це повідомив у Фейсбуці уповноважений Президента з прав людини Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Дитина, яку сьогодні російська армія вбила на вокзалі Краматорська. Це фото мусить побачити світ. Росія має відповісти за пекло, влаштоване в Україні", - написав він.
"Серед вбитих - четверо дітей. Інформація оновлюється", - додав він пізніше.