Дитина, яку сьогодні російська армія вбила на вокзалі Краматорська. ФОТО 18+

Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська є жертви серед дітей. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

Про це повідомив у Фейсбуці уповноважений Президента з прав людини Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Дитина, яку сьогодні російська армія вбила на вокзалі Краматорська. Це фото мусить побачити світ. Росія має відповісти за пекло, влаштоване в Україні", - написав він.

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"Серед вбитих - четверо дітей. Інформація оновлюється", - додав він пізніше.