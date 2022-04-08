Російські окупанти знищили архів Чорнобильської зони, - голова громадської ради при ДАЗВ Сирота. ФОТО

Після відновлення Україною контролю над Чорнобильською АЕС виявилося, що росіяни знищили архіви станції, які накопичували десятками років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

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"Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась курва просто викинула в смітник", – написав він у Facebook.

Він також додав, що інтернет-зв’язок на території села поблизу ЧАЕС дуже слабкий і ледь опублікував пост у мережі.

"Сподіваюсь, пост пройде цензуру Страхоліського інтернету, якого скоріш немає, ніж є", – написав Олександр Сирота.

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