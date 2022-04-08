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Російські окупанти знищили архів Чорнобильської зони, - голова громадської ради при ДАЗВ Сирота. ФОТО

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Після відновлення Україною контролю над Чорнобильською АЕС виявилося, що росіяни знищили архіви станції, які накопичували десятками років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

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"Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась курва просто викинула в смітник", – написав він у Facebook.

Він також додав, що інтернет-зв’язок на території села поблизу ЧАЕС дуже слабкий і ледь опублікував пост у мережі.

Російські окупанти знищили архів Чорнобильської зони, - голова громадської ради при ДАЗВ Сирота 01

"Сподіваюсь, пост пройде цензуру Страхоліського інтернету, якого скоріш немає, ніж є", – написав Олександр Сирота.

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Російські окупанти знищили архів Чорнобильської зони, - голова громадської ради при ДАЗВ Сирота 02

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