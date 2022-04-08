Російські загарбники вивозять з Білорусі викрадені в Україні авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські військові, які займалися мародерством на тимчасово захопленій території України, почали вивозити з Білорусі в РФ викрадені авто. Вони також скуповують в Білорусі золото й техніку, обмінявши в місцевих банках крадені пачки гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Motolko.Help білоруського журналіста Антона Мотолько.

Читайте також: Під російське консульство у Львові принесли "закривавлену" техніку, килими, собачу буду й унітаз. ФОТО

"Серед тих машин з розпізнавальними знаками "V", які рухаються з боку України вглиб території Білорусі (після початку відступу військ ЗС Росії з території України) є й ті, які вкрадені в українських громадян", - йдеться у повідомленні, ілюстрованому відеозаписом.

Також приблизно о 06:00 5 квітня було зафіксовано велику колону техніки зс росії, яка рухалася від Гомеля у напрямку до кордону білорусі з рф. У ній, крім військової техніки, пересувалися як легкові, так і вантажні цивільні автомобілі без номерів і з розпізнавальним знаком "V".

При цьому серед вантажних машин був автомобіль, який був брендований логотипом української торговельної марки "Гаврилівські курчата" з відірваними українськими держномерами. Є велика ймовірність, що в таких вантажівках, а також на військових КамАЗах та Уралах росіянами перевозилося награбоване в українців майно.

Видання наводить список з 12 машин з фотографіями, які, ймовірно, вкрадені в українців і вивозяться в Росію.













Також повідомляється про факти, коли російські солдати-мародери продають пачки вкрадених українських гривень.

"Про те, що у російських солдатів стало несподівано багато грошей, свідчить і їхня активність, яка різко зросла, в ТЦ "Катапульта" і "Бобровський" у Мозирі. За словами місцевих жителів, солдати скуповують техніку в магазинах електроніки та золото в ювелірних магазинах, куди вони ходять по покупки групами по 6-10 осіб", – йдеться у повідомленні.

Також публікується відео з вечірки російських військових у мозирському розважальному центрі "Спутник", на якому вони співають пісню "Родина" гурту "ДДТ" Юрія Шевчука: "Родина! Еду я на родину. Пусть кричат "Уродина". А она нам нравится, спящая красавица".

Нагадаємо, 3 квітня, інший медіапроєкт Антона Мотолько "Беларускі Гаюн" оприлюднив понад 3 години відеозапису з камери спостереження у відділенні служби доставки "СДЕК" у Мозирі в білорусі, неподалік державного кордону з Україною. На відео чітко видно обличчя та деякі шеврони на рукавах окупантів. Загарбники оформляли доставку додому майна, награбованого в Україні.