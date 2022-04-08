Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та прем'єр Словаччини Геґер відвідали Бучу. ФОТОрепортаж
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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель та прем'єр Словаччини Едуард Геґер разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем відвідали місто Буча.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.
"Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями.
Ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів. Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора", - написав український прем'єр.