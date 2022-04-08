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Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та прем'єр Словаччини Геґер відвідали Бучу. ФОТОрепортаж

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель та прем'єр Словаччини Едуард Геґер разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем відвідали місто Буча.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 01

"Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями.

Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 02
Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 03
Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 04

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Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 05
Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 06

Ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів. Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора", - написав український прем'єр.

Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 07
Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 08

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Президент Єврокомісії фон дер Ляйєн, керівник дипломатії ЄС Боррель та премєр Словаччини Геґер відвідали Бучу 09

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Директор ЦРУ в середині січня особисто прилітав, попередити про повномасштабний наступ, наступ з білорусії на Київ, десант в Гостомелі. Байден: ми 28 разів попереджали. Вони всі все знали. Розмінування перешийка, незгода на виділення армії 50 млрд. Концерт великий, далі буде.
  • Сергій Осадчий
    Вони готувались здати Україну.
    Тільки от незадача - Залужний і ЗСУ були проти.
    Сьогодні дюська привселюдно образив Залужного, заявивши, що всіма операціями керує Зе.
  • Sophia-Maria Duglass
    Арестович , редкий поц, обьявил всем что без Зе в армии и птицы не поют . ( несколькими темами выше)
    Выходит это Зе приказал спецам разминировать дорогу из Крыма
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