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"Азов" опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі. ФОТОрепортаж (18+)

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Бійці полку "Азов" опублікували фотографії, в тому числі й архівні, на яких зафіксовані злочини російських окупантів у обложеному Маріуполі. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ кадри опубліковані у телеграм-каналі  Азов-Маріуполь.

"Ці архівні фотографії має бачити увесь світ, не відводячи очей. Бо це прямі докази злочинів, вчинених російськими окупаційними військами в Маріуполі. Нині місто - суцільна рана на тілі України, яку вороги намагаються приховати, знищивши всіх свідків влаштованої ними трагедії", - зазначається у повідомленні.

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Азов опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі 01
Азов опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі 02
Азов опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі 03
Азов опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі 04
Азов опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі 05
Азов опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі 06
Азов опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі 07
Азов опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі 08

Топ коментарі

  • Люся під полковником
    Не забудемо, не пробачимо!!
  • botoks
    к сожалению жизнь, бог и судьба устроены так, что те кто голосовал за петушария, опзж, зека, ходил на референдум... тот уже на западе... а расплачиваются другие... Знакомые знакомых ватноориентированые - свалили в европу при первом же выстреле
  • Nov
    от рашистов тошнит, всему цивилизованному миру надо перестать с ними общаться, а то схватит их ребенка при благоприятной возможности и изнасилует, а потом свяжет руки и убьет выстрелом в голову
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