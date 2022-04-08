"Азов" опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі. ФОТОрепортаж (18+)
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Бійці полку "Азов" опублікували фотографії, в тому числі й архівні, на яких зафіксовані злочини російських окупантів у обложеному Маріуполі. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ кадри опубліковані у телеграм-каналі Азов-Маріуполь.
"Ці архівні фотографії має бачити увесь світ, не відводячи очей. Бо це прямі докази злочинів, вчинених російськими окупаційними військами в Маріуполі. Нині місто - суцільна рана на тілі України, яку вороги намагаються приховати, знищивши всіх свідків влаштованої ними трагедії", - зазначається у повідомленні.