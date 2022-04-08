"Азов" опублікував архівні фото злочинів російських окупантів у Маріуполі. ФОТОрепортаж (18+)

Бійці полку "Азов" опублікували фотографії, в тому числі й архівні, на яких зафіксовані злочини російських окупантів у обложеному Маріуполі. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.