Українські захисники ліквідували командира танкового полку російської армії полковника Беспалова. ФОТО

Український офіцер Анатолій Штефан опублікував інформацію про те. що українські воїни знищили командира танкового полку окупантів полковника Олександра Беспалова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Командир 59-го гвардійського танкового Люблінського двічі Червонопрапорного, орденів Суворова та Кутузова полку – полковник Олександр Беспалов не вчив топографії. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Смерть ворогам", - зазначив він.

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