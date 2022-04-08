Українські захисники ліквідували командира танкового полку російської армії полковника Беспалова. ФОТО
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Український офіцер Анатолій Штефан опублікував інформацію про те. що українські воїни знищили командира танкового полку окупантів полковника Олександра Беспалова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Командир 59-го гвардійського танкового Люблінського двічі Червонопрапорного, орденів Суворова та Кутузова полку – полковник Олександр Беспалов не вчив топографії. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Смерть ворогам", - зазначив він.