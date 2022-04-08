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Українські захисники ліквідували командира танкового полку російської армії полковника Беспалова. ФОТО

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Український офіцер Анатолій Штефан опублікував інформацію про те. що українські воїни знищили командира танкового полку окупантів полковника Олександра Беспалова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Командир 59-го гвардійського танкового Люблінського двічі Червонопрапорного, орденів Суворова та Кутузова полку – полковник Олександр Беспалов не вчив топографії. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Смерть ворогам", - зазначив він.

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Українські захисники ліквідували командира танкового полку російської армії полковника Беспалова 01

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Все россияне должны быть уничтожены, не только этот полковник. После Бучи, Краматорска, Мариуполя, Бородянки и других городов они не заслуживают ни на что!
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Не встиг привезти своїй ватосамиці телевізор, пральну машину, сковорідку та вживані тампакси...
  • Freya Freya
    яка огидна харя
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