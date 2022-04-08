Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної. ФОТОрепортаж

39 032111
Воєнний журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію про те, що поблизу Попасної наші захисники знищили групу окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Цаплієнко зазначив: "Біля Попасної артилерія накрила "музикантів". Так військові називають учасників незаконного збройного формування "Вагнер". Особисто знаю тих, хто стоїть в Попасній. Сьогоднішній Краматорськ ці люди не пробачать ніколи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гайдай про наслідки успішної атаки українських воїнів на Луганщині: Загарбників відкинули на 6-10 км від Кремінної. ВIДЕО

Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної 01
Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної 02
Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної 03
Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    ЗСУ перетворює плахіх руцкіх в харошіх
  • александр р d097dc75
    что то как то они уставшими выглядят я бы сказал смертельно уставшими
  • Олександр Полесов
    красивое, давите их, слава ЗСУ!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини