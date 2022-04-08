Українські воїни знищили окупантів-найманців поблизу Попасної. ФОТОрепортаж

Воєнний журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію про те, що поблизу Попасної наші захисники знищили групу окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Цаплієнко зазначив: "Біля Попасної артилерія накрила "музикантів". Так військові називають учасників незаконного збройного формування "Вагнер". Особисто знаю тих, хто стоїть в Попасній. Сьогоднішній Краматорськ ці люди не пробачать ніколи".

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