Окупанти кинули танк Т-72Б3 та втекли після атаки ЗСУ: Тепер він служитиме на користь української армії. ФОТО

Війська РФ кинули танк Т-72Б3 та втекли після непрямого влучання.

Про це у Facebook повідомив воїн 3 окремої танкової бригади Дмитро Гнап, інформує Цензор.НЕТ.

"На першому фото - російський танк Т72 Б3. Росіяни кинули його на полі бою, після того, як наш батальйон зупинив їхню атаку. Вже скоро ця машина під українським прапором у складі нашої бригади знищуватиме окупантів.

З неприємного. У нас на озброєнні - така сама модель танку. Але наші машини оснащені гірше ворожих. На другому фото - місце навідника. Російський танкіст вибирає ціль, дивлячись у монітор, під‘єднаний до сучасної оптики. А наші навідники, на жаль, досі користуються оптичними приладами розробки 80-х років. Це не новина. Ми знали, що частину ресурсних надприбутків російська влада направляє на переоснащення своєї військової техніки. І щось з них дійшло до адресату", - йдеться в повідомленні.

За значається, що цей танк російський екіпаж кинув навіть не після прямого влучання

"Наш снаряд розірвався лише поруч з ними, просто зачепивши їхній танк кількома уламками. Цього виявилося достатньо для росіян, щоб залишити машину і втекти з поля бою. Саме тому її майже не довелося ремонтувати", - зазначив Гнап.

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