Окупанти закатували письменника і журналіста Євгена Баля

Сумну звістку повідомив сьогодні представник Національної спілки письменників України Павло Кущ: "Капітан 1 рангу, письменник і журналіст Євген Баль помер після триденного катування рашистськими орками".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія Інформ.

Письменник, автор книг "Меридіани штурмана Барка", "Фарватер не відомий", "Хроніки пса Филимона" тощо мешкав у селищі Мелекіне поблизу Маріуполя. Офіцер віддав понад 30 років службі на підводних човнах Північного та Тихоокеанського флотів, не раз ходив в автономне плавання.

З 2014 року Євген Баль активно займався волонтерством, зокрема в Приазов’ї, часто зустрічався з морпіхами, прикордонниками та іншими захисниками України.

За період російсько-української війни він написав багато художніх творів та журналістських матеріалів про гібридну війну.

До помешкання письменника рашисти прийшли 18 березня. Під час обшуку, який вони влаштували в його будинку, вони знайшли пам’ятні фото з українськими захисниками, членський квиток НСПУ та інші "докази фашизму". Три дні над ним жорстоко знущалися.

"Він підтвердив, що його добряче побили за ці три дні і є важкі ушкодження, але запевнив, що обов’язково одужає", — пригадує Павло Кущ.

Відпустили 78-річного офіцера 21 березня окупанти зі словами "нє воюєм с вєтєранамі флота СССР". Але, на жаль, Євген Баль не зміг оговтатися після нелюдських знущань — його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів…

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