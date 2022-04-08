Окупанти закатували письменника і журналіста Євгена Баля
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія Інформ.
Письменник, автор книг "Меридіани штурмана Барка", "Фарватер не відомий", "Хроніки пса Филимона" тощо мешкав у селищі Мелекіне поблизу Маріуполя. Офіцер віддав понад 30 років службі на підводних човнах Північного та Тихоокеанського флотів, не раз ходив в автономне плавання.
З 2014 року Євген Баль активно займався волонтерством, зокрема в Приазов’ї, часто зустрічався з морпіхами, прикордонниками та іншими захисниками України.
За період російсько-української війни він написав багато художніх творів та журналістських матеріалів про гібридну війну.
До помешкання письменника рашисти прийшли 18 березня. Під час обшуку, який вони влаштували в його будинку, вони знайшли пам’ятні фото з українськими захисниками, членський квиток НСПУ та інші "докази фашизму". Три дні над ним жорстоко знущалися.
"Він підтвердив, що його добряче побили за ці три дні і є важкі ушкодження, але запевнив, що обов’язково одужає", — пригадує Павло Кущ.
Відпустили 78-річного офіцера 21 березня окупанти зі словами "нє воюєм с вєтєранамі флота СССР". Але, на жаль, Євген Баль не зміг оговтатися після нелюдських знущань — його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів…