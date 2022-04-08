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Залишки випущеної з території Білорусі "Точки У" впали у полі на Чернігівщині. ФОТО

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У полі на Чернігівщині впали залишки "Точки У", яку випустили з території Білорусі.

Фото оприлюднив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Це залишки "Точки" у Чернігівській області. Вона впала. Не сама. Запустили її з території Білорусії. І могла вона вибухнути над нами...

А сьогодні ракети прилетіли на вокзал у Краматорську, що на Донеччині. Півсотні загиблих цивільних та понад сотня поранених. В тому числі діти...
Це така сама трагедія, як у Бучі та Ірпені під Києвом, як у Лукашівці та у Ягідному під Черніговом, як у Маріуполі та інших містах та селах...
Просто раніше багато хто не вважав війною те, що відбувалося починаючи з 14 року. Думали, що ми просто халявники, алкаші чи придурки. А ми бачили смерть уже давно", - зазначи він.

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Залишки випущеної з території Білорусі Точки У впали у полі на Чернігівщині 01
Залишки випущеної з території Білорусі Точки У впали у полі на Чернігівщині 02

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Топ коментарі

  • вставай
    Що б вони у вас ще на складах чи при пуску повибухали.
  • Перехватчик
    Игорь Пачковский


    @Q0MT6pFmbVqynsM

    ·
    7 апр.



    Как узнать реальный курс рубля к доллару?
    Предлагают считать в Фольксваген Тигуанах.
    В 2016 году при курсе 84 он стоил 1,4 млн. Сегодня при курсе 78 он стоит 4,5 млн.
    Таким образом, реальный курс около 240 руб за доллар.
  • Олександр Карін
    Коли мені деякі говорять про початок війни, маючи на увазі 24-е лютого, я їх одразу ж виправляю - кажу, що війна розпочалася ще у 2014-у, а 24-го розпочалась війна повномасштабна.
    Дехто вважає, що поки їм особисто на голови не почали прилітати снаряди, війни в Україні не було. Була, як вони кажуть, "заварушка на востокє". Це ті, що "усталі от войни", блд.
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