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Українським захисникам, які незабаром вирушають на південний схід, потрібна допомога з коштами на паливо, амуніцію та запчастини для авто. ФОТО

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Українські захисники вже цього місяця вирушать на південний схід нашої країни для виконання бойових завдань.

Про це у Facebook пише Микола Микулич, інформує Цензор.НЕТ.

"Динаміка війни змінюється щохвилини. І в квітні мій підрозділ ПСП Б-2 вирушає на південний схід для виконання нових бойових завдань!

До цього часу ми знаходилися на власному забезпеченні, але заощаджень не вистачає. Вкрай необхідно підготуватися та покрити вартість усьго необхідного для підрозділу: палива, запчастин для авто, амуніції, їжі тощо.

Бійці будуть вдячні за будь-яку підтримку. Не має значення твоє місцезнаходження - зроби власний внесок у перемогу!" - йдеться в повідомленні.

Реквізити для переказів:

Приват Банк
4149 4993 7330 3716

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5375 4141 0906 3304

PayPal
[email protected]

IBAN - UA063052990262026400932416888 (Приват Банк)

Отримувач: Мандрик Аліса.

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Українським захисникам, які незабаром вирушають на південний схід, потрібна допомога з коштами на паливо, амуніцію та запчастини для авто 01
Українським захисникам, які незабаром вирушають на південний схід, потрібна допомога з коштами на паливо, амуніцію та запчастини для авто 02

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Топ коментарі

  • YU ST
    Зараз мова змінилася і у Вашингтоні. Ось уже два дні говорять про українську перемогу. Раніше говорили, що треба максимально постачати українцям, щоб вони могли stand up (протистояти) Росії. А зараз ось голова Держдепу США Ентоні Блінкен першим заговорив, потім представник Пентагону, що потрібно забезпечувати всім необхідним Україну для перемоги. І справді зараз дають зелене світло на постачання важких озброєнь. Тож нехай Москва повзає на колінах і просить перемир'я.
  • vidasik
    Litve odnomu iz vasix ucasniku zacyti Doneckogo aeroporta,bez ruk sam nas ministr dlia terooboroni kupil 100 bronezeleti,100 kaski,100 takticeskix riubzakov i 2 koptera .Celovek bez ruk no ucastvujet borbe protiv fasistov,vot eto geroj
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