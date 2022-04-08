Українським захисникам, які незабаром вирушають на південний схід, потрібна допомога з коштами на паливо, амуніцію та запчастини для авто. ФОТО

Українські захисники вже цього місяця вирушать на південний схід нашої країни для виконання бойових завдань.

Про це у Facebook пише Микола Микулич, інформує Цензор.НЕТ.

"Динаміка війни змінюється щохвилини. І в квітні мій підрозділ ПСП Б-2 вирушає на південний схід для виконання нових бойових завдань!

До цього часу ми знаходилися на власному забезпеченні, але заощаджень не вистачає. Вкрай необхідно підготуватися та покрити вартість усьго необхідного для підрозділу: палива, запчастин для авто, амуніції, їжі тощо.

Бійці будуть вдячні за будь-яку підтримку. Не має значення твоє місцезнаходження - зроби власний внесок у перемогу!" - йдеться в повідомленні.

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Отримувач: Мандрик Аліса.

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