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На під'їзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП. ФОТОрепортаж

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як облаштовують тимчасову переправу на під'їзді до Ірпеня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Він підкреслив: "На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, що розпочнеться найближчим часом".

 За повідомленням Тимошенка, на трасі Київ-Чоп проводиться ямковий ремонт.

Також він інформує, що через бойові дії на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). Зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

"Зараз ведеться активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів", – зазначив Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлюється рух гуманітарних вантажів із Києва до Чернігова, - ОДА

На підїзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП 01
На підїзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП 02
На підїзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП 03
На підїзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу, - ОП 04

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