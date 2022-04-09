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У Маріуполі загинув ветеран АТО, співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв. ФОТО

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У боях з російськими загарбниками загинув один із засновників київської мережі піцерій Pizza Veterano, ветеран АТО Рафаель Агаєв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив його друг, співзасновник Pizza Veterano Леонід Остальцев.

"Ти навчив мене готувати піцу, після чого моє життя змінилося. Потім ти пішов на війну у 2014 році, бо ти красавчик і по іншому не міг. Коли ти повернувся - ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу після повернення з фронту, і дуже здивувалися, коли "не забули".

Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano . Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив… Ти був. Був ах##нним. Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недокраіна із всім своїм "недонаселенням".

Мені шкода, Раф. Дуже. Співчуття рідним і всім тим, хто тебе знав. Люблю тебе і ми обов’язково зустрінемося", - написав Остальцев.

Агаєв загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завданні з оборони міста, в складі свого підрозділу Морської піхоти України.

У Маріуполі загинув ветеран АТО, співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв 01

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Недорусня вбила тисячі супер українців.
    Горіти їм всім у пеклі.

    Низький уклін Воїнові.
    Вічна СЛАВА !
  • Nature of Ukraine
    Слава герою! Слава морській піхоті! Слава ЗСУ
  • Vedana
    Ще одна болюча втрата. Нам болить за кожного полеглого Захисника України.
    Світла пам'ять.
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