Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині. ФОТОрепортаж

Окупанти на Київщині розстрілювали автомобілі з людьми, одне авто з цивільними просто розчавили бронетехнікою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Стас Козлюк у фейсбуку.

"Вирішили вчора з колегами поїхати не через Житомирську трасу на Макарів, а більш північною дорогою. І ми ох*їли. Настільки, що вих*їти назад не виходить.

В лісі поблизу села Озера побачили тіло у лісосмузі. Чоловік зі слідами білого скотчу на руках, поруч, на узбіччі - речі (ймовірно - його), обкладинка від паспорта, чохол від окулярів, сумка.

Дорогою далі, на Здвижівку стоять постріляні авто зі слідами крові в салоні і не тільки. Поруч теж купа речей: книжки, одяг, дитячі іграшки, жіноча білизна.

Але найбільша жесть була на виїзді з Макарова до села Липівка. Там стоїть кілька автомобілів з тілами людей всередині. Авто спалені. Людські тіла радше нагадують вугілля.

А одне авто з цивільними просто розчавили бронетехнікою.

І да. Ці території контролювалися росіянами.

В селі Андріївка нам місцеві взагалі розказали, що за час окупації зникло близько 50 людей. Всі чоловіки. Когось знайшли вбитими на городах чи по льохах. Когось не знайшли. Тіла позабирали в морг", - зазначив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Гостомелі знайдено 11 трупів цивільних громадян, яких розстрілювали російські снайпери. ВIДЕО





Також читайте: Чотирирічного Сашка, якого майже місяць розшукували на Київщині, знайшли мертвим







Також дивіться: Катування, зґвалтування, тортури над жінками і дітьми, - звірства російських окупантів на Київщині розслідують 150 слідчих. ФОТО



