Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині. ФОТОрепортаж

22 86419
Окупанти на Київщині розстрілювали автомобілі з людьми, одне авто з цивільними просто розчавили бронетехнікою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Стас Козлюк у фейсбуку.

"Вирішили вчора з колегами поїхати не через Житомирську трасу на Макарів, а більш північною дорогою. І ми ох*їли. Настільки, що вих*їти назад не виходить.

В лісі поблизу села Озера побачили тіло у лісосмузі. Чоловік зі слідами білого скотчу на руках, поруч, на узбіччі - речі (ймовірно - його), обкладинка від паспорта, чохол від окулярів, сумка.

Дорогою далі, на Здвижівку стоять постріляні авто зі слідами крові в салоні і не тільки. Поруч теж купа речей: книжки, одяг, дитячі іграшки, жіноча білизна.

Але найбільша жесть була на виїзді з Макарова до села Липівка. Там стоїть кілька автомобілів з тілами людей всередині. Авто спалені. Людські тіла радше нагадують вугілля.

А одне авто з цивільними просто розчавили бронетехнікою.

І да. Ці території контролювалися росіянами.

В селі Андріївка нам місцеві взагалі розказали, що за час окупації зникло близько 50 людей. Всі чоловіки. Когось знайшли вбитими на городах чи по льохах. Когось не знайшли. Тіла позабирали в морг", - зазначив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Гостомелі знайдено 11 трупів цивільних громадян, яких розстрілювали російські снайпери. ВIДЕО

Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 01
Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 02

Також читайте: Чотирирічного Сашка, якого майже місяць розшукували на Київщині, знайшли мертвим


Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 03
Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 04

Також дивіться: Катування, зґвалтування, тортури над жінками і дітьми, - звірства російських окупантів на Київщині розслідують 150 слідчих. ФОТО


Спалені автомобілі з тілами людей всередині, розкидані дитячі іграшки, одяг, жіноча білизна, - звірства окупантів на Київщині 05

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Саша Пончик
    Надо привезти венгров конченных тварей пусть смотрят что они оплачивают.
  • Stanislav Voronenko
    Ніяких принизливих для України угод з біологічним сміттям
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини