Вночі у Тернополі зник пам’ятник Пушкіну: "Злочини росіян проти українського народу перекреслили всю культуру російського народу", - мер Надал. ФОТО

Цієї ночі у Тернополі зник пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який громадські активісти вимагали демонтувати роками. Проте у Тернополі знаходилось і багато прихильників розміщення цієї споруди у центрі міста.

"Основне, що своєчасно хочуть вирішити таке життєво важливе та актуальне під час кровопролиття питання", – іронічно писали користувачі під нашим постом про те, чи потрібно зносити пам’ятник російському поету, пише terminovo.te.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Пушкін був проти царської тиранії в Російській імперії. Я не стала б його називати якимось там "писакою". Ну і до війни в Україні він немає жодного відношення. Нещодавно знов облили той пам’ятник фарбою, ще колись написали матюки. Ну реально подумайте, щось від того змінилося на краще?", – пише користувачка соцмереж.

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Проте більшість виступала таки за демонтаж пам’ятника якнайшвидше. Імовірно, уникаючи дискусій і, можливо, навіть скандалів, міський голова Тернополя Сергій Надал наказав демонтувати пам’ятник під покровом ночі.

"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику", – ось таке повідомлення з’явилося зранку на сторінці очільника міста.