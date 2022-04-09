Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Українські військові збили новітній російський безпілотник "Оріон", - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

16 51327
Українські захисники збили новітній російський ударний безпілотник "Оріон".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Збито новітній ударний російський БПЛА. Отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів, проведеної сьомого квітня", - йдеться в повідомленні.

Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 01

Зазначається, що це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.с

Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 02
Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 03

Також дивіться: Українські воїни приземлили ворожий БПЛА "Орлан-30". ФОТО


Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 04
Українські військові збили новітній російський безпілотник Оріон, - Генштаб ЗСУ 05

Також читайте: За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Этот аналоговнетный летун из фанеры что-ли слеплен? Какие-то новые технологии "космических войск" раиси?
  • FT FT
    Только вчера кацапоиды грозили етим Орионом уничтожать наши конвои из Европы
  • Gyro
    Там на другому фото штучний інтелект... Він виглядає всіляко розумніше за кацапа...))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини