Українські військові збили новітній російський безпілотник "Оріон", - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж
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Українські захисники збили новітній російський ударний безпілотник "Оріон".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
"Збито новітній ударний російський БПЛА. Отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів, проведеної сьомого квітня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.с