Штурман українського Мі-8 Денис Бадіка загинув під Маріуполем 31 березня під час спроби евакуювати тяжко поранених воїнів. ФОТО

31 березня 2022 року ворогом було збито український гелікоптер Мі-8 в якому, серед інших, загинув льотчик-штурман, лейтенант Денис Бадіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані про втрати українських силових структур.

"Вінничанин Денис Бадіка. 24 роки. Штурман Мі-8. Загинув під Маріуполем 31 березня під час спроби евакуювати важко поранених українських воїнів", - йдеться у повідомленні.

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