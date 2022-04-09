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Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО. ФОТОрепортаж

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Українські Сили спецоперацій захопили кілька російський БТР і гармату МСТА-Б з боєкомплектом.

Про це заявило командування ССО у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гармату МСТА-Б та декілька БТР. Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: "Вдячні рашистам за подарунки", - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 01


Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 02


Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 03

Дивіться: Українські воїни з ССО поряд із збитим російським гелікоптером. ФОТОрепортаж


Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 04


Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО 05

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    5 хлопців з маленького села на Волині на сході в одному підрозділі,
    в одного не є броніка - громада піднялася скинулася і купила тей бронік як і харчі і ще багато чого і передала волонтерам з наказом - бронік - Васі.
    бронік не дійшов... - десь загубився по дорозі.
    громада скинулася знову, знову бронік Василю і дядька якийсь з села
    який мае маленького бусика, сказав - до сраці всіх - все в мій бусик сам їм повезу....
    громада скинулася на бензин дядьку - бронік Васі!
    непереможні!!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    здох!
    Так стало відомо, що українські бійці ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна, який був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.
    Прикопали вже в Волгограді.
    Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

  • Sophia-Maria Duglass
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