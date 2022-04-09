Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО. ФОТОрепортаж
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Українські Сили спецоперацій захопили кілька російський БТР і гармату МСТА-Б з боєкомплектом.
Про це заявило командування ССО у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гармату МСТА-Б та декілька БТР. Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями", - ідеться в повідомленні.