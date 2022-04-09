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ЗСУ виявили братську могилу російських окупантів у Харківській області. ФОТО (18+)

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Українські військові знайшли масове поховання російських окупантів. Братську могилу виявили в селі Вільхівка Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Міф про те, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано. При зачистці н.п. Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 омбр виявлено братську могилу окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські бійці 30 березня знищили під Харковом дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку ЗС Росії. Були захоплені їхні штаби та документація, понад 60 окупантів здалися у полон.

ЗСУ виявили братську могилу російських окупантів у Харківській області 01

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Топ коментарі

  • частный сектор
    скотомогильник
  • Сергій Матвієнко b61c3773
  • Sophia-Maria Duglass
    🤣🤣🤣

    "Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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