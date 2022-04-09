Об'їдені собаками російські окупанти, яких знищили воїни 72-ї бригади у боях за Мощун на Київщині. ФОТОрепортаж 21+

Українські захисники знищили російських окупантів у Мощуні на Київщині. Тіла рашистів об'їли собаки. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У березні, під час боїв у селі Мощун (Бучанський район Київської області) українські захисники успішно знищили ворожі підрозділи та витіснили окупантів за межі населеного пункту.

УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

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