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Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Російські війська вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, також пошкоджено ще один міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєверодонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 01

Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 02

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Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 03

Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 04

Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 05

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Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай 06

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  • Микола Чуприна
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    смотришь на фото и думаешь ну привет Русский Мир! циничность ситуации ирациональность происходящего и реализма, сюрреализм- просто убивает и думаешь И ВОТ ЗА ЭТО!!!! за смерти, убийства, разрушения,горе, пустошь- эта ******** сущность ***** и боерется, послал Орду Мордора?????? да мир перевернулся... почему кацапы не могут ПРОСТО ЖИТЬ?! просто жить... просто радоваться мгновениям нашей ничтожной жизни- которая во Вселенной не успевает даже приобрести вид вспышки ...
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