По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький. ФОТО

Ніч на Сумщині минула неспокійно. З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала території регіону.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйновано сільгосппідприємство.

"Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів. Зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська", - зазначає Живицький.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Він також опублікував наслідки удару по сільгосппідприємству Путивльської громади.









