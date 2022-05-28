По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький. ФОТО
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Ніч на Сумщині минула неспокійно. З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала території регіону.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, по Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйновано сільгосппідприємство.
"Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів. Зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська", - зазначає Живицький.
На щастя, обійшлося без людських жертв.
Він також опублікував наслідки удару по сільгосппідприємству Путивльської громади.