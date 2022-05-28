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По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький. ФОТО

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Ніч на Сумщині минула неспокійно. З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала території регіону.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйновано сільгосппідприємство.

"Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів. Зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська", - зазначає Живицький.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Він також опублікував наслідки удару по сільгосппідприємству Путивльської громади.

По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький 01
По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький 02
По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький 03
По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький 04
По Сумщині завдано ракетного удару. З території РФ вівся мінометний та артилерійський обстріл регіону, - Живицький 05

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А у відповідь пуляли, чи найвеличніший сказав не праваціравать?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Повторюю-потрібно бити у відповідь інакше це не припиниться...
  • Stanislav Bryzhyk
    Поки не почнуть кидати у відповідь, нічого не зміниться на краще...
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