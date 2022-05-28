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Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера "Москва" виявили прикордонники у морі, - Дейнеко. ФОТО

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Прикордонники загону морської охорони в морі знайшли круг та буй з російського крейсера "Москва", який майстерно знищили ЗСУ.

Про це повідомив очільник ДПСУ Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"Музейні експонати українських сил оборони поповняться чудовими предметами. До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва". Їх передали небайдужі моряки.

Після зустрічі недофлагмана чф рф з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі. Була "МОСКВА" – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки", - наголосив він.

Дивіться: Член екіпажу, ще не знищеного крейсера "Москва", пропонує героям-оборонцям Зміїного здатися і отримати "плюшки" від "правильной стороны". АУДIО

Рятувальний круг та буй з потопленого крейсера Москва виявили прикордонники у морі, - Дейнеко 01

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Топ коментарі

  • Валдис Унар
    Да и "буй" с ним).
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    тому що буй, як лосось, пливе до того місця, де він народився:
    Крейсер «Слава» был заложен в 1976 году в 445 доке «Судостроительного завода имени 61 Коммунара» в Николаеве.

    Україна "Москву" породила, Україна ж її й вбила
  • Бенина Мама
    Крабы орков сожрали, а круг с буем выплюнули.
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