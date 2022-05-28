Ефективне застосування українськими воїнами французьких гаубиць Caesar: знищено два ворожі танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом. ФОТО

Українські воїни-артилеристи Угруповання Об'єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі "CAESAR" і ефективно нищать російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали вогневого ураження по противнику 155-мм снарядами.

"Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек - "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли! Результат – два танки, дві БМД, вантажівка з боєкомплектом російських воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.















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