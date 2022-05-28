Внаслідок російського ракетного обстрілу в Чорнобаївці загинула людина, ще шестеро дістали поранень, - прокуратура Херсонщини. ФОТО

Напередодні окупанти обстріляли Чорнобаївську сільську громаду. Це призвело до втрат серед мирного населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херснської облпрокуратури.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська рф вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок, під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість цивільних осіб. Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 130 одиниць техніки перекинули окупанти в Чорнобаївку, - Генштаб ЗСУ

Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.





Також читайте: Від початку повномасштабного нападу РФ в Україні загинув щонайменше 4031 цивільний, - ООН