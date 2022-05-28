Внаслідок російського ракетного обстрілу в Чорнобаївці загинула людина, ще шестеро дістали поранень, - прокуратура Херсонщини. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херснської облпрокуратури.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська рф вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок, під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість цивільних осіб. Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.
Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.
Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.