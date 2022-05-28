Окупант-мародер, що фотографувався в Ірпені на Polaroid - псковський десантник Пілантов, - InformNapalm. ФОТО

26 травня очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що завдяки штучному інтелекту ідентифікували особу окупанта, який мародерив в Ірпені та сфотографувався на Polaroid. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вважають, що на знімку - інший військовий РФ.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на InformNapalm.

"У міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm немає штучного інтелекту, але є багаторічний досвід у галузі OSINT та розпізнавання осіб російських військовослужбовців. Наші волонтери засумнівалися у схожості між особою на фотографії з Ірпіня та особою "ідентифікованого" Третякова, і вирішили провести своє розслідування. Його результат заперечує версію Мінцифри", - йдеться у дописі.

За підсумками OSINT з елементами розпізнавання осіб волонтерами InformNapalm ідентифіковано російського військовослужбовця Павла Дмитровича Пілантова, 17.09.1996, уродженця с. Мєдвєдь Новгородської області. ІПН 531905884738, СНІЛС 172937350994.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

Аналіз видобутого фотоматеріалу вказує на те, що Пілантов закінчив школу у Санкт-Петербурзі. Після призову на стрококу службу був направлений до 242-го навчального центру підготовки молодших спеціалістів ВДВ у м. Омську, після чого продовжив службу у повітряно-десантних військах. В останні роки і до цього дня він служить у 104-му десантно-штурмовому полку (в/ч 32515) 76-ї дивізії ВДВ сел. Череха (Псковська область).





У базі даних російської служби судових приставів можна знайти безліч виконавчих проваджень щодо Павла Пілантова – як у його рідній Новгородській області,так і у Псковській, де він проходить службу. Зважаючи на це, війну з Україною цей мародер-десантник сприйняв як можливість поправити своє фінансове становище.

Також читайте: Військові РФ від початку війни відправили з прикордонних міст в глибинку Росії майже 60 тонн посилок, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА