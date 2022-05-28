Окупант-мародер, що фотографувався в Ірпені на Polaroid - псковський десантник Пілантов, - InformNapalm. ФОТО
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на InformNapalm.
"У міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm немає штучного інтелекту, але є багаторічний досвід у галузі OSINT та розпізнавання осіб російських військовослужбовців. Наші волонтери засумнівалися у схожості між особою на фотографії з Ірпіня та особою "ідентифікованого" Третякова, і вирішили провести своє розслідування. Його результат заперечує версію Мінцифри", - йдеться у дописі.
За підсумками OSINT з елементами розпізнавання осіб волонтерами InformNapalm ідентифіковано російського військовослужбовця Павла Дмитровича Пілантова, 17.09.1996, уродженця с. Мєдвєдь Новгородської області. ІПН 531905884738, СНІЛС 172937350994.
Аналіз видобутого фотоматеріалу вказує на те, що Пілантов закінчив школу у Санкт-Петербурзі. Після призову на стрококу службу був направлений до 242-го навчального центру підготовки молодших спеціалістів ВДВ у м. Омську, після чого продовжив службу у повітряно-десантних військах. В останні роки і до цього дня він служить у 104-му десантно-штурмовому полку (в/ч 32515) 76-ї дивізії ВДВ сел. Череха (Псковська область).
У базі даних російської служби судових приставів можна знайти безліч виконавчих проваджень щодо Павла Пілантова – як у його рідній Новгородській області,так і у Псковській, де він проходить службу. Зважаючи на це, війну з Україною цей мародер-десантник сприйняв як можливість поправити своє фінансове становище.