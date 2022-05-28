Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську, де раніше переховувались люди, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Російські окупанти авіаударом знищили будівлю кінотеатру в Лисичанську.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Оркі шукають людей. Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Без жертв. Раніше тут переховувалися від обстрілів лисичани. Всі вони давно евакуйовані. На щастя.
Рашисти умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців", - зазначив чиновник.