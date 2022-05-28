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Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську, де раніше переховувались люди, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Російські окупанти авіаударом знищили будівлю кінотеатру в Лисичанську.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Оркі шукають людей. Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Без жертв. Раніше тут переховувалися від обстрілів лисичани. Всі вони давно евакуйовані. На щастя.

Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську, де раніше переховувались люди, - Гайдай 01

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Авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську, де раніше переховувались люди, - Гайдай 02

Рашисти умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців", - зазначив чиновник.

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