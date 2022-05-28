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У Севастопольській бухті буксирують десантний катер, який раніше був помічений біля острова Зміїний. ФОТО

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У Севастопольській бухті два буксири перетягують у бік краю бухти десантний катер проєкту "Дюгонь".

Про це повідомляє Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

У Севастопольській бухті буксирують десантний катер, який раніше був помічений біля острова Зміїний 01

У складі Чорноморського флоту Росії немає таких катерів. Однак раніше такий катер вже був помічений біля острова Зміїний.

У Севастопольській бухті буксирують десантний катер, який раніше був помічений біля острова Зміїний 02

Експерт із російського флоту Ейч Ай Саттон на прохання Радіо Свобода ідентифікував катер на кшталт "Дюгонь" на фотографіях, зроблених супутником над островом 9 травня. На його палубі, як вважає експерт, може бути зенітно-ракетний комплекс "Тор", покликаний замінити один із знищених українською армією.

У Севастопольській бухті буксирують десантний катер, який раніше був помічений біля острова Зміїний 03

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Десантні катери проекту 21820 "Дюгонь" – серія російських високошвидкісних десантних катерів на повітряній каверні для ВМФ Росії. Кодифікація НАТО "Dyugon"/"Ataman Platov". Катери проекту призначені для швидкісного перекидання морем та висадки на необладнане узбережжя десанту, колісної та гусеничної техніки. Може перевозити 2 основні бойові танки або 4 БМП/БТР, або 140 т вантажу, або 90 осіб десанту.

У складі Військово-морського флоту Росії п'ять катерів типу "Дюгонь".

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а это ж еще Harpoon не расчехлили...
    а уже самострелы пошли )))
  • Ksenia VB
    Яке гарне море.
    Аби ще кацапи всі потонули
  • belge
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