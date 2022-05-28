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Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ. ФОТО

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Російська авіація близько 18-ї години нанесла удар по прикордонню Сумщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби.

Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ 01

"Ворог здійснив три пуски некерованими ракетами по двом прикордонним населеним пунктам Сумського району. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога", - йдеться у повідомленні.

Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ 02
Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ 03

Зазначається, це уже другий за сьогодні удар російської авіації по прикордонню Сумщини.

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Загалом, з початку доби з території РФ область обстрілювали вже 6 разів.

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