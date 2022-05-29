Новини Фото • Війна

ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай. ФОТО

27 55637
Захисники України потіснили орків в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут"

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Сєверодонецьк - це Україна. ЗСУ потіснили орків в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут". Рашисти перебувають досі в готелі обласного центру серед гори трупів своїх орків. Штурмують місто, бої йдуть без зупину. Наступи в Борівському та Бобровому відбито - росіяни відступили на раніше зайняті позиції", - інформує Гайдай.

Також, за його словами, українські захисники мали успіх в напрямку "дороги життя", росіян відбили і потіснили.

Також читайте: Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені. Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер, - Гайдай. ФОТО

ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 01
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 02
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 03
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 04
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 05
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 06
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 07
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 08
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 09
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 10
ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай 11

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Ради чего кацапня сдыхает? Ради бредовых хотелок мелкого шизофреника в бункере? Реально,орки.
  • Leshek
    В основном за деньги. Кто-то из наших проукраинских блогеров сообщал ,что повысили кацапы контрактникам з.п. до 200 000 деревянных. Для этих дикарей-лузеров, которые не в состоянии найти нормальную работу это огромные деньги. Правда не факт что заплатят и что тебя не грохнет ВСУ. Но там с головой никто не дружит.
  • Green sheet
    То что рашисты с таким упорством лезут в Украину не боясь сдохнуть говорит о самой нелегкой и даже ужасной жизни на Рашке. Ну очень сомневаюсь что зажиточному человеку захочется слезть ос своего дивана и полного холодильника и пойти сдохнуть в чужой стране за какую то сковородку. А в дказательство етих слов есть куча видео как трупы рашистов привозят домой в росийские потемкенские деревни где дома из говна и палок а про асфальт на дорогах знают только из слухов
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини