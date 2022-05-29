Мер Голої Пристані Бабич два місяці перебуває у полоні окупантів

Мер Голої Пристані Олександр Бабич два місяці перебуває у полоні окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОДА Андрій Соков, інформує Цензор.НЕТ.

"Голопристанський міський голова Олександр Бабич протягом 2 місяців перебуває в російському полоні. З 28 березня про нього немає жодної звістки. Звертаюся до представників влади на різних рівнях і міжнародної громадськості із закликом застосувати всі можливі механізми щодо повернення посадовця! Викрадення Олександра Бабича - трагедія не тільки для його родини, а й для кожного мешканця Голопристанської громади! Допоможіть!" - наголосив Соков.

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