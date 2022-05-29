Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС. ФОТО
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На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 28 травня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Сумського району, сталось загоряння на території дитячого садочку.
"Вогнеборці, що оперативно прибули за викликом, ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на будівлю навчального закладу", - йдеться у повідомленні.