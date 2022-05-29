Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС. ФОТО

На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 28 травня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Сумського району, сталось загоряння на території дитячого садочку.

"Вогнеборці, що оперативно прибули за викликом, ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на будівлю навчального закладу", - йдеться у повідомленні.

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