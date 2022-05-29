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Техніка окупантів на острові Зміїний. ФОТО

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На острові Зміїний російські загарбники розмістили півтора десятка одиниць техніки, а поруч із ним знаходяться два судна РФ.

Це видно на супутникових знімках компаній Planet.com і Maxar Technologies, які оприлюднив у твіттері OSINT-блогер Tім Ерхарт, передає Цензор.НЕТ.

"На Зміїному острові в Україні було помічено велику російську баржу з краном і десантним судном. Видно додаткові транспортні засоби, їх наразі 14. Ця баржа здійснила багато поїздок на острів за останні тижні", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    У нас є вопріс, клац-клац. Якого зуя та баржа́ і корито з м'ясом стовбичать угорі, клац-клац? Давайте сюди, вниз, клац-клац! Вкусноє! Жерти хочемо! Клац-клац!

    © спільнота крабів о. Зміїний 🦀🦀🦀🦀🦀🦀
  • Zebra Zebr
    Красивые фотографии.. Но хочется что-бы они стали еще красивее.
  • шеколадный зае%ец
    сделайте с них красівоє
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