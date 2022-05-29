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Ліквідовано командира роти російських десантників Вигуляра, - Стратком ЗСУ. ФОТО

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Збройні сили ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Упрвління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр. Вигуляр 3 місяці тому під Вязьмой разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию" але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - зауважують у Страткомі.

Ліквідовано командира роти російських десантників Вигуляра, - Стратком ЗСУ 01

Нагадаємо, 28 травня повідомили про ліквідацію російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    довигуляривався падло!!! тут тобі й смерть!!!
    СЛАВА ЗСУ !
    смерть ворогам !!!
  • Серж Пир
    Белые лыжи очень в тему
  • Прощай немытая раССея
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