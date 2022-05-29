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Вінниця прощається із дев'ятьма КОРДівцями, які загинули, захищаючи Україну. ФОТО.

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Сьогодні на площі Стуса у Вінниці відбувається прощання із захисниками України, вінничанами, бійцями "КОРДу", які загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

Яз зазначається, віддали життя за нашу свободу: 
Зайцев Михайло,
Подзігун Ігор,
Антощук Віталій,
Клименко Дмитро,
Щербань Богдан,
Булега Богдан,
Олійник Віталій,
Бондарчук Ігор,
Турляк Артур.

"Молоді чоловіки. Сини. Батьки…Дев’ять життів. Дев’ять Героїв. Еліта поліції - "Корпус оперативно-раптової дії". Це професіонали.
Це ті, хто діють за межею можливого. Колеги знають. Пам’ятають…Вони захищали багатьох, врятували багатьох…Сьогодні дев’ять КОРДівців залишаються в історії цієї війни. І вони в ній залишаться поки будемо їх пам’ятати. А значить - назавжди", - зауважив Борзов.

Вінниця прощається із девятьма КОРДівцями, які загинули, захищаючи Україну 01
Вінниця прощається із девятьма КОРДівцями, які загинули, захищаючи Україну 02
Вінниця прощається із девятьма КОРДівцями, які загинули, захищаючи Україну 03

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Так місто зустрічає поліцейських спецпідрозділу КОРД, які загинули у Запорізькій області. Захищаючи Україну, дев'ять бійців КОРД з Вінниччини опинились під ракетним ударом. Тисячі людей вийшли та встали на коліна, зробивши живий коридор для героїв.
  • Валадімір Щєлєнскій
    У Запоріжжі ракета потрапила до казарми загинуло дуже багато . Влада про це мовчить.
  • 5 копійок
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