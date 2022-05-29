Вінниця прощається із дев'ятьма КОРДівцями, які загинули, захищаючи Україну. ФОТО.
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Сьогодні на площі Стуса у Вінниці відбувається прощання із захисниками України, вінничанами, бійцями "КОРДу", які загинули, захищаючи Україну.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
Яз зазначається, віддали життя за нашу свободу:
Зайцев Михайло,
Подзігун Ігор,
Антощук Віталій,
Клименко Дмитро,
Щербань Богдан,
Булега Богдан,
Олійник Віталій,
Бондарчук Ігор,
Турляк Артур.
"Молоді чоловіки. Сини. Батьки…Дев’ять життів. Дев’ять Героїв. Еліта поліції - "Корпус оперативно-раптової дії". Це професіонали.
Це ті, хто діють за межею можливого. Колеги знають. Пам’ятають…Вони захищали багатьох, врятували багатьох…Сьогодні дев’ять КОРДівців залишаються в історії цієї війни. І вони в ній залишаться поки будемо їх пам’ятати. А значить - назавжди", - зауважив Борзов.