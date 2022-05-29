Тіло закатованого цивільного виявили під Макаровом на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Біля позицій російських військ під Макаровим знайшли тіло загиблого мирного жителя.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"В лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними солдати російської федерації забили чоловіка до смерті. Загиблий був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.

Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.

Поліцейські з'ясували, що родини у загиблого немає, він приїхав на Київщину працювати будівельником", - йдеться в повідомленні.

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