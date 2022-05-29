У Відні відбулася акція проти масових зґвалтувань українців російськими окупантами. ФОТО

Українки провели у центрі Відня акцію проти масових зґвалтувань російськими окупантами українських жінок, дітей та чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Демонстрація проводилася в межах всесвітньої акції "Women for Ukraine - жінки для України", започаткованої жінками у Латвії та Естонії, які стали частково оголеними перед посольством РФ, зі зв’язаними за спиною руками та мішками на головах.

Учасниці акції у Відні вийшли в популярний серед молоді парк біля Карлплатц у спідній білизні, обляпаній кров’ю, щоб привернути увагу австрійської та світової громадськості до проблеми сексуального насильства на розв’язаній Росією війні в Україні.

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"Цією акцією дівчата хотіли висловити свою підтримку тим, хто зазнав жорстоких злочинів від рук російських окупантів, щоб потерпілі бачили підтримку всього світу та знали, що виконавці страшних злочинів будуть покарані. Звірства російських окупантів проти українських жінок, дітей та чоловіків не мають моральних меж", - заявили організатори з ГО "Unlimited Democracy".





Було наголошено, що просто зараз, щодня, російські солдати ґвалтують українців з особливою жорстокістю.

"Окупанти на Херсонщині зґвалтували дівчаток 12 і 15 років, шестимісячну дитину, а троє малолітніх хлопчиків померли внаслідок отриманих травм. Бракує слів щоб описати той жах, який відчувають українці прямо зараз. Вони бояться за своє життя, вони борються, але їх ґвалтують, катують, б'ють та вбивають", - заявляли учасниці акції.

Як повідомлялося, в Олександрівці на Херсонщині російські військові зґвалтували дітей - дівчат і хлопчиків, дехто з них загинув.

Перехоплені СБУ розмови російських загарбників також свідчать, що їхні дружини закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.