До марафону "Save Ukraine" долучився Відень. ФОТО

На центральній площі Відня Гельденплатц ("Площа героїв") відбувся перегляд другого міжнародного благодійного телемарафону Save Ukraine – StopWar.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Перед початком перегляду на Площі героїв пройшла акція на підтримку України та її європейського шляху, участь у якій взяли, зокрема, українські та австрійські політики.

"Те, що ми єднаємося і висловлюємо нашу спільну позицію, це також є ознакою того, що ми віримо у наше вільне майбутнє. І це майбутнє однозначно пов’язане з Євросоюзом", - зазначив у своєму виступі посол України в Австрії Василь Химинець.

Він закликав проживаючих у Відні українців активніше взаємодіяти із знайомими австрійцями та переконувати їх у необхідності збільшення підтримки членства у України в ЄС. "Разом ми зможемо також зробити важливий внесок в те, щоб європейські політики менше думали і більше діяли – діяли швидко і ефективно, і, звичайно, в інтересах України, але також в інтересах Європи. Адже свобода Європи зараз захищається в Україні. Ця свобода захищається нашими співвітчизниками, Збройними Силами України", - зазначив посол.

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Спеціально для перегляду телемарафону на Гельденплатц було встановлено екран, на якому транслювався проєкт. У ході телемарафону також відбулося пряме включення з Площі героїв, де присутні тримали в руках плакати з написом "Сєверодонецьк".

З вітальним словом, зокрема, виступила Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, яка перебувала з візитом в австрійській столиці. "Сєверодонецьк – це місто-побратим Відня, столиці вільної та демократичної Європи. І сьогодні ми тут, щоб закликати лідерів ваших країн бути хоробрими – бути хоробрими, як українці. Будь ласка, підтримайте свободу та демократію, прийміть Україну в Євросоюз, підтримайте Україну, посильте ЄС!", - заявила Стефанішина.

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Участь у мітингу та включенні у Відні також взяв член Національної ради Австрії від партії Neos Гельмут Брандштеттер, який запевнив у продовженні солідарності Австрії з українським народом. Австрійський депутат також подякував українцям за те, що вони зараз захищають також і Європу від воєнного злочинця путіна. "Ви захищаєте зараз Європу. Ви захищаєте Європу від жахливого розпалювача війни, воєнного злочинця путіна. Дякуємо вам за це! Бажаю вам миру і сподіваюся, що Україна якнайскоріше отримає статус кандидата в ЄС. Ми – європейська сім’я, і ми хочемо будувати вільну та об’єднану Європу", - заявив Брандштеттер.



