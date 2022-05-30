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27 цивільних об'єктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Внаслідок обстрілу російськими окупантами минулої доби на Донеччині зруйновано 27 цивільних об'єктів.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська завдали ударів по населених пунктах - Бахмут, Торецьк, Авдіївка, Соледар, Миколаївка, Нью-Йорк, Нетайлове, Тетянівка.

Також окупанти обстріляли Донеччину з реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї.

Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів, серед яких 21 житловий будинок, коксохімічний завод, торговий центр, електропідстанція, водопровід тощо.

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27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 01
27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 02
27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 03
27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 04
27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 05
27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 06
27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 07
27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 08
27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 09
27 цивільних обєктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція 10

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