Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція. ФОТО

Упродовж 28 - 29 травня війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під обстрілами ворога перебували обласний центр та населені пункти: Новий Буг, Березнегувате, Шевченкове, Засілля, Любомирівка, Мурахівка та Прибиш.

Пошкоджень і руйнувань зазнали 15 об'єктів цивільної інфраструктури, з них: багатоповерхівки, приватні житлові будинки, гаражі, аптеки та інші споруди. Є загиблі та постраждалі.

Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії по мирному населенню і допомагають потерпілим.

Усі зібрані матеріали приєднують до кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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