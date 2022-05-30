Новини Фото • Війна

Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція. ФОТО

10 93417
Упродовж 28 - 29 травня війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під обстрілами ворога перебували обласний центр та населені пункти: Новий Буг, Березнегувате, Шевченкове, Засілля, Любомирівка, Мурахівка та Прибиш.

Пошкоджень і руйнувань зазнали 15 об'єктів цивільної інфраструктури, з них: багатоповерхівки, приватні житлові будинки, гаражі, аптеки та інші споруди. Є загиблі та постраждалі.

Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії по мирному населенню і допомагають потерпілим.

Усі зібрані матеріали приєднують до кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Одна людина загинула, а двоє дістали поранення внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва, - Сєнкевич

Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 01
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 02
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 03
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 04
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 05
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 06

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • AvroraW
    Куда дели Генерала Марченко, который удачно защищал Николаев, или чересчур удачно?
    Верните немедленно, иначе это будет рассматриваться, как вредительство, как сдача Юга.
    Не знаю, как весь народ, но Николаев точно не простит, нам нужен боевой генерал , а не
    сказочник Ким. Арестовича тоже себе оставьте для сказок своим детям на ночь.
    Народ требует вернуть генерала!!!! Падёт Николаев - падёт Одесса! Господи, ну вы в школе хоть учились?
  • Чайка Київ
  • AvroraW
    Верните генерала Марченко, он потом представит все анализы и поклянётся на верность.
    Сейчас он нужен в Николаеве! Включите уже мозги. Юг в опасности!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини