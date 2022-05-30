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Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині спалахнуло 6 пожеж, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких 8 на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці  пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (4), Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі, газовий трубопровід тощо", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 29 травня, близько 19:00, окупанти обстріляли Циркунівську громаду Харківського району, в результаті чого спалахнув приватний будинок, гараж і автомобіль на площі 450 кв. м.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 99 ворожих боєприпасів.

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині спалахнуло 6 пожеж, - ДСНС 01


Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині спалахнуло 6 пожеж, - ДСНС 02

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Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині спалахнуло 6 пожеж, - ДСНС 03

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині спалахнуло 6 пожеж, - ДСНС 04

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