Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні вранці артилерія РФ з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.
Варто зауважити, що такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких рашисти вбили в Бучі та Ірпені", - йдеться в повідомленні.
Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та 6 пострілів з РСЗО з боку населеного пункту Гуєве.
Також ворожа авіація здійснила 2 авіаудари по території Хотінської селищної об'єднананої територіальної громади.