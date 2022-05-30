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Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні вранці артилерія РФ з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

Варто зауважити, що такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких рашисти вбили в Бучі та Ірпені", - йдеться в повідомленні.

Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та 6 пострілів з РСЗО з боку населеного пункту Гуєве.

Також ворожа авіація здійснила 2 авіаудари по території Хотінської селищної об'єднананої територіальної громади.

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Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ 01
Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ 02
Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ 03

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Топ коментарі

  • izzabaru
    - Борис Джонсон, хватайте ***** за ноги, чтоб не дергался!
    - Сейчас, господин Байден!

  • Mykoła Nedashkovskyy
    Сволота...Німецькі загарбники вважали себе надлюдьми. А це все Шарікови - недолюдки виведені путлєром....
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Почему на Курщине или Белгородщине не разрушен даже сраный местный сельсовет нашими минометами, гаубицами, градами и тд. Заметьте, не говорю об осутствующих у нас ракетах.
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