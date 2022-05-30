Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ, - Командування ДШВ. ФОТО
26 24530
Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Як зазначається, завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ.
"Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед", – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.
Слід відзначити, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме Львівським десантникам, й несла значні втрати від захисників України.