Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ, - Командування ДШВ. ФОТО

Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як зазначається, завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ.

"Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед", – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.

Слід відзначити, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме Львівським десантникам, й несла значні втрати від захисників України.

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