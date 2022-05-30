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Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ, - Командування ДШВ. ФОТО

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Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як зазначається, завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ.

"Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед", – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.

Слід відзначити, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме Львівським десантникам, й несла значні втрати від захисників України.

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Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ, - Командування ДШВ 01
Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ, - Командування ДШВ 02

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Поїхали за пральними машинками, а опинилися в холодильнику.
  • Grigory Olga
    Слава ВСУ!
  • Paul Foxen
    Пирятин Арта - пре колонна техніки псковіська десантура, а по кущах засіла ГРУшна агентура, аж раптом ї бануло і замовкли дізеля - побило дєсантуру. пригоріли трусіля
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