Окупанти зруйнували у Лимані велобазу, яку лише відкрили минулої осені, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX (Bicycle Moto eXtreme. – Ред.) був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні.
Тепер цей комплекс став ще однією "військовою ціллю" російської армії. Зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами.
У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначив, що у 2022 році планували провести на велобазі у Лимані щонайменше два всеукраїнські турніри та один міжнародний.
"Ці плани знищила Російська Федерація. Ми неодмінно все відновимо і ще проведемо в цьому комплексі не один турнір. А Росія за все заплатить. І поплатиться!" – додав голова ОВА.