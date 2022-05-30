Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: відомо про одного пораненого. ФОТО

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими окупантами в одному із районів міста було пошкоджено 21 приватний будинок.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в основному пошкоджені покрівля та вікна. Є ушкодження і зовнішніх стін.

Станом на 14:00 відомо про одного пораненого.

"Наразі в місті оголошена загроза артилерійського обстрілу. Прошу всіх бути максимально обережними!" - зазначає він.

Читайте також: Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція. ФОТО





