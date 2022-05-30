Строковик Нацгвардії за півтора місяця збив 3 ворожі літаки з ПЗРК "Ігла". ФОТО

Строковик Нацгвардії з позивним Бандіт у Запорізькій області за півтора місяці збив вже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 "Грач" був збитий воїном 29 травня.

"Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!" – зазначає нацгвардієць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП. ФОТОрепортаж