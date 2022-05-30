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Строковик Нацгвардії за півтора місяця збив 3 ворожі літаки з ПЗРК "Ігла". ФОТО

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Строковик Нацгвардії з позивним Бандіт у Запорізькій області за півтора місяці збив вже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 "Грач" був збитий воїном 29 травня.

"Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!" – зазначає нацгвардієць.

Строковик Нацгвардії за півтора місяця збив 3 ворожі літаки з ПЗРК Ігла 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це український супергерой...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Хоч премію якусь хлопцю дали?
  • Чайка Київ
    Красунчик, бережи тебе Господь
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